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РИА Новости
Война в Сирии

Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова

15:41, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Буценко / Перейти в фотобанкОткрытие памятного барельефа Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии
Открытие памятного барельефа Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии
© РИА Новости / Антон Буценко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого сбил турецкий истребитель в ноябре 2015 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна заочно", — сказала собеседница агентства.
Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента экстрадиции или с момента задержания.
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24 апреля, 14:45РИА Новости
СК вычислил еще двух сирийцев, причастных к убийству Героя России Пешкова
В конце ноября суд заочно арестовал девятерых сирийцев: Мусу Арафата Халиля Манли, Мусу Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джуму Шрейба и Абдаллу Мохаммеда Джаляля.
Позже суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела — Манлю Амину Мухаммаду и Абдаллы Умару Абдульгани. Всем им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в международный розыск.
Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над сирийской территорией и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генштаб заявил, что самолет границу не пересекал, это подтверждали данные сирийской ПВО. Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.
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Война в СирииОлег ПешковF-16Су-24СирияРоссияВ мире
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