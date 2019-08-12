Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T15:33Z
https://ria.ru/20190812/1557418526.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155741/87/1557418709_0:180:2966:1848_1036x0_80_0_0_76285507a188373e361974565d6319f0.jpg
РИА Новости

Врио главы Севастополя попросил создать жилищную программу для специалистов

15:33, 12 августа 2019
496
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи. 12 августа 2019
Владимир Путин и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента РФ Владимира Путина создать отдельную госпрограмму по улучшению жилищных условий для специалистов.
Глава государства в Крыму провел рабочую встречу с Развожаевым, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития города, сообщает сайт Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев
Вчера, 15:25РИА Новости
Путин посоветовал Развожаеву опираться на людей, знающих Севастополь
По словам Развожаева, долгое время жители города не могли пользоваться теми жилищными программами, которые были в Российской Федерации. Он отметил, что в улучшении жилищных условий на сегодняшний день нуждается порядка 2,2 тысяч специалистов.
"Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы. У людей, конечно, большой запрос на улучшение жилищных условий. Здесь, я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем", - заявил врио губернатора.
Он сообщил президенту, что сейчас существует потребность в 270 тысячах квадратных метров жилья, а сама программа оценивается в 12,2 миллиарда рублей и рассчитана до 2024 года.
"Я думаю, что до 2024 года, за пятилетку, которая осталась в реализации ФЦП, если бы эти деньги были предусмотрены, мы планомерно смогли бы выровнять ситуацию по жилью – как по тем людям, которые наши, коренные", - пояснил он.
В свою очередь Путин призвал его внимательно следить за работой социальной сферы.
"И конечно, за социальной сферой надо посмотреть, на первичное звено здравоохранения, по школам, по детским садам. Надо внимательно работать", - сказал глава государства.
Развожаев отметил, что в целом в регионе социально-экономическая ситуация оптимистичная.
"ВРП – стабильный рост, и по 2019 году ожидаем тоже, что он будет увеличен. ВРП на душу населения также растет, уровень налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, если смотреть на динамику инвестиций, то растет доля частных инвестиций", - пояснил врио губернатора.
В то же время он отметил, что в 2018 году был провал по государственным инвестициям. "Это как раз связано с тем, что большое количество денег в стройки не было инвестировано, потому что и конкурсы не состоялись, и подрядчики затянули", - сообщил Развожаев.
Что касается, потребительских цен, то по группе товаров есть завышения, но в целом ситуация стабильная, отметил он.
"По заработной плате в бюджетной сфере сейчас (естественно, средние показатели) указ 2012 года выполняется – и по врачам, и по остальным категориям. Но есть и сложности, потому что не всегда это на чистую ставку деньги. Сейчас с этим тоже будем разбираться, будем стремиться, конечно, чтобы это была полноценная средняя зарплата по экономике, 200 процентов, исходя из одной полноценной ставки", - добавил Развожаев.
По его словам, динамикой понижения безработицы Севастополь может похвастаться перед другими регионами. "Здесь ситуация хорошая, безработица очень низкая", - отметил врио губернатора.
На берегу Черного моря в Коктебеле
6 августа, 16:16РИА Недвижимость
Глава Севастополя пообещал ремонт коллектора, загрязняющего море 16 лет
510011
Обсудить 0
Михаил РазвожаевВладимир ПутинКрымСевастопольРоссияОбщество
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния