Врио главы Севастополя попросил создать жилищную программу для специалистов

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента РФ Владимира Путина создать отдельную госпрограмму по улучшению жилищных условий для специалистов.

Глава государства в Крыму провел рабочую встречу с Развожаевым, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития города, сообщает сайт Кремля.

По словам Развожаева, долгое время жители города не могли пользоваться теми жилищными программами, которые были в Российской Федерации. Он отметил, что в улучшении жилищных условий на сегодняшний день нуждается порядка 2,2 тысяч специалистов.

"Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы. У людей, конечно, большой запрос на улучшение жилищных условий. Здесь, я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем", - заявил врио губернатора.

Он сообщил президенту, что сейчас существует потребность в 270 тысячах квадратных метров жилья, а сама программа оценивается в 12,2 миллиарда рублей и рассчитана до 2024 года.

"Я думаю, что до 2024 года, за пятилетку, которая осталась в реализации ФЦП, если бы эти деньги были предусмотрены, мы планомерно смогли бы выровнять ситуацию по жилью – как по тем людям, которые наши, коренные", - пояснил он.

В свою очередь Путин призвал его внимательно следить за работой социальной сферы.

"И конечно, за социальной сферой надо посмотреть, на первичное звено здравоохранения, по школам, по детским садам. Надо внимательно работать", - сказал глава государства.

Развожаев отметил, что в целом в регионе социально-экономическая ситуация оптимистичная.

"ВРП – стабильный рост, и по 2019 году ожидаем тоже, что он будет увеличен. ВРП на душу населения также растет, уровень налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, если смотреть на динамику инвестиций, то растет доля частных инвестиций", - пояснил врио губернатора.

В то же время он отметил, что в 2018 году был провал по государственным инвестициям. "Это как раз связано с тем, что большое количество денег в стройки не было инвестировано, потому что и конкурсы не состоялись, и подрядчики затянули", - сообщил Развожаев.

Что касается, потребительских цен, то по группе товаров есть завышения, но в целом ситуация стабильная, отметил он.

"По заработной плате в бюджетной сфере сейчас (естественно, средние показатели) указ 2012 года выполняется – и по врачам, и по остальным категориям. Но есть и сложности, потому что не всегда это на чистую ставку деньги. Сейчас с этим тоже будем разбираться, будем стремиться, конечно, чтобы это была полноценная средняя зарплата по экономике, 200 процентов, исходя из одной полноценной ставки", - добавил Развожаев.