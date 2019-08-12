Погибших сотрудников Росатома представили к государственным наградам

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники Российского федерального ядерного центра, погибшие при ЧП в Архангельской области, представлены к высоким государственным наградам, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко на церемонии прощания с погибшими, прошедшей в понедельник в Сарове. Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.

По словам Кириенко, гибель работников ядерного центра - "это невосполнимая потеря для родных и близких, невосполнимая потеря для коллектива ядерного центра, для Росатома, для всей страны". "Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев", - добавил он.

"Решением президента Российской Федерации они представлены к высоким государственным наградам", - сообщил Кириенко.

По словам Кириенко, погибшие помимо разработки уникальных технологий и изделий брали на себя еще и физический риск проведения испытаний, "который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить на все 100% невозможно никогда".

"Они как профессионалы это прекрасно знали. Но они брали на себя риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше", - добавил Кириенко. "Мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться, настоящими героями своей страны", - сказал он.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Ещё три представителя саровского ядерного центра получили ранения.