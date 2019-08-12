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РИА Новости

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

15:30, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
"Суд изменил меру пресечения на домашний арест", - сказал Куприянов. По словам адвоката, Пирумов окажется дома через несколько дней, когда вступит в силу решение о его досрочном освобождении по первому делу.
"Суд в понедельник отказал следствию в продлении срока стражи и установил домашний арест до 16 ноября", - подтвердила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
На прошлой неделе Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова, получившего три года колонии по первому "делу реставраторов". Экс-чиновник с мая 2018 года находился в СИЗО по делу о хищениях в Эрмитаже.
Статуя Фемиды
28 марта, 10:28РИА Новости
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
Фигуранты первого "дела реставраторов" из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд ужесточил срок до трех лет; первая апелляция привела к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Плохие новости Пирумов узнал в СИЗО - его вновь арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
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