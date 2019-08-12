В Башкирии в ДТП погибли три человека

УФА, 12 авг - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Башкирии, среди жертв есть дети, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, в Ермекеевском районе в 14.30 (12.30 мск) на 18-м километре автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты столкнулись встречные "Лада Нива" и Volkswagen Amarok.
"В результате аварии погибли двое мужчин и 14-летняя девочка из отечественного автомобиля. Оттуда же госпитализированы женщина и 16-летний подросток", - сообщает башкирская полиция. На месте происшествия работает полиция и другие службы.