В Башкирии в ДТП погибли три человека

УФА, 12 авг - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Башкирии, среди жертв есть дети, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, в Ермекеевском районе в 14.30 (12.30 мск) на 18-м километре автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты столкнулись встречные "Лада Нива" и Volkswagen Amarok.