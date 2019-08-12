Суд Москвы назначил первый арест по итогам митинга 10 августа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тверской районный суд Москвы приговорил за повторное нарушение порядка на митинге 10 августа к 30 суткам административного ареста Бориса Золотаревского - начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Бориса Золотаревского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП, и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста", - огласила судья.

Золотаревский был доставлен в отдел полиции за призыв к прогулке по Москве после согласованного митинга на проспекте академика Сахарова. Это первый арест после задержаний в минувшую субботу.

Часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) влечет наложение административного штрафа на граждан (до 300 тысяч рублей), обязательные работы или административный арест на срок до 30 суток.