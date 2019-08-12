В ДНР заявили, что сбили два беспилотника украинских силовиков

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. На юге Донецкой народной республики ополченцы сбили два беспилотника украинских силовиков, заявил руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Огонь велся целенаправленно по населенным пунктам! Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела Октября. С помощью него <...> корректировали минометный огонь по домам мирных жителей. <...> Второй беспилотник, уже ударный, был уничтожен нашими подразделениями ПВО вчера во время попытки нанесения удара по Коминтерново", — сказал он.
Накануне ополченцы уничтожили ударный беспилотник ВСУ, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское.
По данным совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за трое суток ВСУ более 20 раз нарушили перемирие, действующее в Донбассе с 21 июля.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru