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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили два беспилотника украинских силовиков

15:26, 12 августа 2019
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© Фото : пресс-центр ООСАвиация операции объединенных сил в Донбассе
Авиация операции объединенных сил в Донбассе
© Фото : пресс-центр ООС
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. На юге Донецкой народной республики ополченцы сбили два беспилотника украинских силовиков, заявил руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Огонь велся целенаправленно по населенным пунктам! Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела Октября. С помощью него <...> корректировали минометный огонь по домам мирных жителей. <...> Второй беспилотник, уже ударный, был уничтожен нашими подразделениями ПВО вчера во время попытки нанесения удара по Коминтерново", — сказал он.

Накануне ополченцы уничтожили ударный беспилотник ВСУ, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское.
По данным совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за трое суток ВСУ более 20 раз нарушили перемирие, действующее в Донбассе с 21 июля.
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