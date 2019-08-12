В ДНР заявили, что сбили два беспилотника украинских силовиков

"Огонь велся целенаправленно по населенным пунктам! Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела Октября. С помощью него <...> корректировали минометный огонь по домам мирных жителей. <...> Второй беспилотник, уже ударный, был уничтожен нашими подразделениями ПВО вчера во время попытки нанесения удара по Коминтерново", — сказал он.