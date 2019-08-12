Более 1,7 тысячи евреев смогли взойти на Храмовую гору, несмотря на стычки

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 авг - РИА Новости. Более 1,7 тысяч евреев смогли в воскресенье подняться на иерусалимскую Храмовую гору, несмотря на столкновения представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией, сообщила полиция Израиля.

Конфликт пришелся на мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом году совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы. Первоначально правоохранительные органы отказывались допускать туда экскурсионные группы, включая евреев, опасаясь конфликтов, однако затем запрет на посещение Храмовой горы немусульманами был снят.

"Было решено разрешить посещение Храмовой горы, в ходе которого на нее поднялись 1729 евреев и порядка 200 туристов в сопровождении полиции", - говорится в заявлении.

Местные СМИ отмечают, что в прошлом году порядка 1,4 тысяч евреев смогли подняться на Храмовую гору 9-го ава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подвергшийся критике некоторых политиков за запрет для евреев на посещение Храмовой горы, позднее заявил, что еще "в четверг, посоветовавшись с силами безопасности, принял решение о том, что в этом году, как и каждый год, евреи поднимутся на Храмовую гору 9-го ава, даже если этот (день – ред.) выпадает на мусульманский праздник".

Он отметил, что вопрос заключался не в том, следует ли евреям подниматься на Храмовую гору, а в том, как лучше "управлять этим для общественной безопасности".

На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.