Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T15:19Z
https://ria.ru/20190812/1557417883.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155740/97/1557409731_0:404:1822:1429_1036x0_80_0_0_ce198bba82828bdbe9f704b77ba135b0.jpg
РИА Новости

Рязанский лагерь проходил проверки перед приемом детей из Приангарья

15:19, 12 августа 2019
542
© Фото : LesSkazka Лагерь "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
© Фото : LesSkazka
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области, который покинули отдыхающие там дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области, в начале лета получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение, а также был проверен на соблюдение требований безопасности, сообщило правительство Рязанской области.
Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания. Свою проверку начало СУСК РФ по региону.
"В 2019 году лагерь получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. До заезда детей из Иркутской области ГУМЧС и УМВД России по Рязанской области также были проведены дополнительные проверки ДООЦ "Лесная сказка" на соблюдение требований безопасности. В 2019 году в лагере за первые три смены отдохнули 468 детей, которые остались довольны отдыхом", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие ребята из Иркутской делегации оставили положительные отзывы о работе вожатых.
Власти отмечают, что министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области самостоятельно выбрало "Лесную сказку" из предложенных вариантов загородных баз, в государственных и муниципальных летних оздоровительных лагерях региона возможностей для размещения детей не было.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 10:36РИА Новости
Директору детского лагеря под Рязанью грозит штраф за антисанитарию
Девятого августа дети и педагоги прибыли на железнодорожный вокзал города Сасово, где их встретили и, соблюдая все правила перевозки, доставили до лагеря. Дети получили подарки и сувенирную продукцию, отмечают власти.
"Прибывших не устроили погодные условия и территория расселения. В первые два дня администрация Сасовского района обеспечила детей теплой одеждой, усилило питание и доставила дополнительную мебель в лагерь. Информация была доведена до руководства региона, губернатор Рязанской области Николай Любимов взял ситуацию на личный контроль", - информирует региональное правительство.
Десятого августа состоялось общее собрание педагогов из Иркутской области, на котором обсуждались варианты решения ситуации. Было предложено перевезти детей из лагеря "Лесная сказка" в другие оздоровительные базы региона, но единогласно было принято решение о возвращении в Нижнеудинск.
"Оперативно дети прошли необходимое медицинское обследование и инструктаж. Педагоги были проинформированы о правилах перевоза группы. В дорогу всем детям и сопровождающим был выдан сухой паек, врачи снабжены необходимыми препаратами и лекарственными средствами. Группу разместили в четырех вагонах", - добавляет рязанское правительство.
011262
Обсудить 0
Рязанская областьОбщество
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния