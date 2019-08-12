Рязанский лагерь проходил проверки перед приемом детей из Приангарья

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области, который покинули отдыхающие там дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области, в начале лета получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение, а также был проверен на соблюдение требований безопасности, сообщило правительство Рязанской области.

Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания. Свою проверку начало СУСК РФ по региону.

"В 2019 году лагерь получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. До заезда детей из Иркутской области ГУМЧС и УМВД России по Рязанской области также были проведены дополнительные проверки ДООЦ "Лесная сказка" на соблюдение требований безопасности. В 2019 году в лагере за первые три смены отдохнули 468 детей, которые остались довольны отдыхом", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие ребята из Иркутской делегации оставили положительные отзывы о работе вожатых.

Власти отмечают, что министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области самостоятельно выбрало "Лесную сказку" из предложенных вариантов загородных баз, в государственных и муниципальных летних оздоровительных лагерях региона возможностей для размещения детей не было.

Девятого августа дети и педагоги прибыли на железнодорожный вокзал города Сасово, где их встретили и, соблюдая все правила перевозки, доставили до лагеря. Дети получили подарки и сувенирную продукцию, отмечают власти.

"Прибывших не устроили погодные условия и территория расселения. В первые два дня администрация Сасовского района обеспечила детей теплой одеждой, усилило питание и доставила дополнительную мебель в лагерь. Информация была доведена до руководства региона, губернатор Рязанской области Николай Любимов взял ситуацию на личный контроль", - информирует региональное правительство.

Десятого августа состоялось общее собрание педагогов из Иркутской области, на котором обсуждались варианты решения ситуации. Было предложено перевезти детей из лагеря "Лесная сказка" в другие оздоровительные базы региона, но единогласно было принято решение о возвращении в Нижнеудинск.