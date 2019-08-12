В Греции обнаружили две гробницы микенского периода

АФИНЫ, 12 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в некрополе в Аидонии в Немее две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода, сообщило министерство культуры Греции.

Некрополь микенской эпохи был первоначально открыт чёрными археологами в 1970-х годах. Археологи нашли там впоследствии два десятка гробниц, но почти во всех побывали мародеры.

Две новые каменные гробницы, относящиеся к позднему микенскому периоду, а именно - эпохе микенских дворцов (около 1400 - 1200 гг. до н.э.), были обнаружены в ходе систематических раскопок, которые ведёт в Микенах Управление древностей Коринфии.

Первая из двух гробниц содержала два первичных захоронения и кости еще 14 человек. Вторая гробница не имела крыши, которая, по всей видимости, рухнула ещё в микенский период, в ней были найдены три первичных захоронения

В обеих камерных гробницах найдены глиняные сосуды и статуэтки, а также другие мелкие предметы, сообщило Минкультуры.

Эти находки контрастируют с находками в местах захоронений раннего микенского периода (около 1600–1400 гг. до н.э.), которые были раскопаны в Аидонии в предыдущие годы и включали столовые сосуды и сосуды для хранения продуктов, оружие и престижные предметы. Две новые микенские камерные гробницы, похожие на убежище, открывают путь к пониманию хода эволюции региона и его связи с дворцовыми системами окружающих районов, особенно Микен, полагают специалисты.

Аидония, расположенная на северо-западном краю плоскогорья современной Немеи или Флисии исторических времен, была крупным центром области в микенский период (около 1700-1100 гг. до н.э.). Аидония стала известна после обнаружения обширного микенского некрополя, вероятно, зимой 1976-77 годов. Последующие раскопки Археологической службы 1978-1980 и в 1986 годах выявили 20 микенских гробниц, в основном камерных.

Это могилы, высеченные в скале и состоящие из трех частей - дороги, входа и погребальной камеры, сообщает Минкультуры. Немногие из камерных гробниц Аидонии были найдены нетронутыми, и в одной из них был потрясающий набор украшений. Находки в ходе раскопок подтвердили их связь с набором микенских драгоценных украшений, которые появились в продаже в нью-йоркской художественной галерее в 1993 году. Греческое государство тогда оспорило его продажу и добилось его возвращения, и это, возможно, самый важный, по греческим данным, случай репатриации незаконно вывезенных древностей.