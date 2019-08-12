Изображения Винни-Пуха и Крокодила Гены украсят транспорт в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Изображения персонажей советских мультфильмов появятся на поездах метро, автобусах и остановках общественного транспорта в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Легендарные картины "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка" отмечают 50-летний юбилей. В честь этого события Транспортный комплекс Москвы и киностудия "Союзмультфильм" запустили совместный проект: автобус, поезд метро и остановки городского транспорта украсят изображения любимых героев", - говорится в сообщении.

На линию выйдет автобус с изображениями персонажей киностудии. До ноября он будет курсировать по магистральному маршруту М9 от метро "Владыкино" до Китай-города. Герои мультфильмов-юбиляров также украсили 100 остановок городского транспорта. В сентябре в метрополитене запустят поезд, оформленный кадрами из знаменитых мультфильмов. В течение шести месяцев его можно будет увидеть на Серпуховско-Тимирязевской линии.

В честь юбилея в продажу поступят 40 тысяч тематических карт "Тройка" с любимыми персонажами - Чебурашкой, бременскими музыкантами, Винни-Пухом и героями "Ну, погоди!".

Кроме того, в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в витринах на стойках "Живое общение" появится продукция с дизайном "Союзмультфильма".

Центр организации дорожного движения в сентябре запустит два "детских" паркона с героями мультфильмов и выпустит светоотражающие браслеты.

"Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На ее мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.