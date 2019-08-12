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РИА Новости
Культура

Изображения Винни-Пуха и Крокодила Гены украсят транспорт в Москве

15:16, 12 августа 2019
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© Фото : СоюзмультфильмКадр из мультфильма "Винни Пух и день забот"
Кадр из мультфильма Винни Пух и день забот
© Фото : Союзмультфильм
Кадр из мультфильма "Винни Пух и день забот". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Изображения персонажей советских мультфильмов появятся на поездах метро, автобусах и остановках общественного транспорта в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Легендарные картины "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка" отмечают 50-летний юбилей. В честь этого события Транспортный комплекс Москвы и киностудия "Союзмультфильм" запустили совместный проект: автобус, поезд метро и остановки городского транспорта украсят изображения любимых героев", - говорится в сообщении.
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На линию выйдет автобус с изображениями персонажей киностудии. До ноября он будет курсировать по магистральному маршруту М9 от метро "Владыкино" до Китай-города. Герои мультфильмов-юбиляров также украсили 100 остановок городского транспорта. В сентябре в метрополитене запустят поезд, оформленный кадрами из знаменитых мультфильмов. В течение шести месяцев его можно будет увидеть на Серпуховско-Тимирязевской линии.
В честь юбилея в продажу поступят 40 тысяч тематических карт "Тройка" с любимыми персонажами - Чебурашкой, бременскими музыкантами, Винни-Пухом и героями "Ну, погоди!".
Кроме того, в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в витринах на стойках "Живое общение" появится продукция с дизайном "Союзмультфильма".
Центр организации дорожного движения в сентябре запустит два "детских" паркона с героями мультфильмов и выпустит светоотражающие браслеты.
"Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На ее мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.
"Чебурашка, Крокодил Гена, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", Винни-Пух, Бременские музыканты и Умка - эти герои за более чем полвека стали действительно частью нас, нашего мировосприятия и лексикона, поэтому в этом году мы проводим целый ряд мероприятий и выставок, посвященных юбилею легендарных героев под общим названием "50 лет вместе". Я думаю, совместный проект с московским транспортом напомнит горожанам и гостям столицы о любимых героях, поможет взглянуть на них с новой стороны и вновь обратиться к богатейшей "золотой коллекции" нашей мультипликации", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Кадр из мультфильма Крокодил Гена(1969)
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