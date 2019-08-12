Следствие попросило арестовать 14-го фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – четырнадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костенка Валерия Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках - ред.)", – сказала пресс-секретарь. По её словам, заседание состоится в ближайшее время.

Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Константин Кузьмин, Костенок признал вину в участии в массовых беспорядках, он был задержан 27 июля на Трубной площади в столице, позже в его доме прошел обыск. На сайте "Яблока" указано, что задержанный является членом партии, он был волонтером в избирательном штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от "Яблока" Кирилла Гончарова.

Ранее были арестованы 12 фигурантов дела. Тринадцатого, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию, суд отказался заключать под стражу, вернув ходатайство следствию без рассмотрения.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.