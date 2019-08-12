Следствие попросило арестовать 14-го фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – четырнадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костенка Валерия Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках - ред.)", – сказала пресс-секретарь. По её словам, заседание состоится в ближайшее время.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Константин Кузьмин, Костенок признал вину в участии в массовых беспорядках, он был задержан 27 июля на Трубной площади в столице, позже в его доме прошел обыск. На сайте "Яблока" указано, что задержанный является членом партии, он был волонтером в избирательном штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от "Яблока" Кирилла Гончарова.
Ранее были арестованы 12 фигурантов дела. Тринадцатого, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию, суд отказался заключать под стражу, вернув ходатайство следствию без рассмотрения.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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