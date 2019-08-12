Бунимович получил обращения от родителей задержанных на митинге подростков

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович получил единичные обращения от родителей подростков, задержанных в субботу после согласованного митинга на проспекте Сахарова.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в понедельник приводила данные, согласно которым в субботу были задержаны около 30 несовершеннолетних. В пресс-службе столичного главка МВД называли общее число задержанных - 136 человек.

"Обращения по последнему митингу были единицы. Но они и будут. Я общался с родителями, которые и в прокуратуру собираются обращаться, так как все по-разному реагируют, это их право", - сказал РИА Новости Бунимович.

По его словам, у него нет данных по количеству задержанных, все такие сведения у МВД.

При этом, отметил омбудсмен, безосновательное задержание подростков говорит о том, что в самой системе что-то не так.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.