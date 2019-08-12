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РИА Новости

Бунимович получил обращения от родителей задержанных на митинге подростков

15:08, 12 августа 2019
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© Фото : ГУ-ВШЭЕвгений Бунимович
Евгений Бунимович
© Фото : ГУ-ВШЭ
Евгений Бунимович. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович получил единичные обращения от родителей подростков, задержанных в субботу после согласованного митинга на проспекте Сахарова.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в понедельник приводила данные, согласно которым в субботу были задержаны около 30 несовершеннолетних. В пресс-службе столичного главка МВД называли общее число задержанных - 136 человек.
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"Обращения по последнему митингу были единицы. Но они и будут. Я общался с родителями, которые и в прокуратуру собираются обращаться, так как все по-разному реагируют, это их право", - сказал РИА Новости Бунимович.
По его словам, у него нет данных по количеству задержанных, все такие сведения у МВД.
При этом, отметил омбудсмен, безосновательное задержание подростков говорит о том, что в самой системе что-то не так.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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