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РИА Новости

В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе находится на грани эскалации

15:07, 12 августа 2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали откровенной агрессией обстрелы территории ДНР со стороны украинских силовиков и заявили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации.
Очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля. Народная милиция ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно заявляют о регулярных обстрелах со стороны силовиков.
"Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков "нарушением перемирия". Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников", - сказал журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, данная ситуация только подтверждает заявления украинских политиков о том, что решение конфликта возможно только военным путем.
"Мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса. В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить", - заявил Безсонов.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
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