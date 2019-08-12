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РИА Новости
Чувашская республика

Власти Чувашии направят более 900 млн рублей на строительство новых школ

15:06, 12 августа 2019
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CC0 / markusspiske / Школьник у доски
Школьник у доски
CC0 / markusspiske /
ЧЕБОКСАРЫ, 12 авг – РИА Новости. Власти Чувашии направят на строительство пяти новых школ более 900 миллионов рублей, в том числе 600 миллионов рублей – из федерального бюджета, сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов.

"Школы строятся в городе Ядрине и селе Байгулово Козловского района. В Канашском районе к зданию сельской школы в деревне Новое Урюмово пристроят спортзал с пищеблоком. В столице республики – городе Чебоксары – новые образовательные учреждения появятся в микрорайонах "Волжский-3" и "Новый город", - привели в пресс-службе администрации главы Чувашии слова Кудряшова.

По данным пресс-службы, школы в Ядрине и микрорайоне "Волжский-3" в Чебоксарах будут сданы в 2019 году, остальные – в 2020 году. Всего до 2025 года в рамках нацпроекта "Образование" в республике планируется построить и реконструировать 29 школ на 13449 мест.
Кроме того, в рамках нацпроекта в Чувашии планируется построить 16 детских садов на 3120 мест, из них десять в Чебоксарах, два в Новочебоксарске, по одному - в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаш.
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В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день введены в эксплуатацию два детских сада в микрорайоне "Соляное" города Чебоксары и деревне Урмаево Комсомольского района, еще четыре детских сада – три в Чебоксарах и один в Канаше – готовы практически на 90%. К новому учебному году также планируется открыть новые школы в Чебоксарах и Ядрине и детский сад в микрорайоне "Новый город".
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