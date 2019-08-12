Власти Чувашии направят более 900 млн рублей на строительство новых школ

ЧЕБОКСАРЫ, 12 авг – РИА Новости. Власти Чувашии направят на строительство пяти новых школ более 900 миллионов рублей, в том числе 600 миллионов рублей – из федерального бюджета, сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов.
"Школы строятся в городе Ядрине и селе Байгулово Козловского района. В Канашском районе к зданию сельской школы в деревне Новое Урюмово пристроят спортзал с пищеблоком. В столице республики – городе Чебоксары – новые образовательные учреждения появятся в микрорайонах "Волжский-3" и "Новый город", - привели в пресс-службе администрации главы Чувашии слова Кудряшова.
По данным пресс-службы, школы в Ядрине и микрорайоне "Волжский-3" в Чебоксарах будут сданы в 2019 году, остальные – в 2020 году. Всего до 2025 года в рамках нацпроекта "Образование" в республике планируется построить и реконструировать 29 школ на 13449 мест.
Кроме того, в рамках нацпроекта в Чувашии планируется построить 16 детских садов на 3120 мест, из них десять в Чебоксарах, два в Новочебоксарске, по одному - в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаш.
В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день введены в эксплуатацию два детских сада в микрорайоне "Соляное" города Чебоксары и деревне Урмаево Комсомольского района, еще четыре детских сада – три в Чебоксарах и один в Канаше – готовы практически на 90%. К новому учебному году также планируется открыть новые школы в Чебоксарах и Ядрине и детский сад в микрорайоне "Новый город".