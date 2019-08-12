Власти Чувашии направят более 900 млн рублей на строительство новых школ

ЧЕБОКСАРЫ, 12 авг – РИА Новости. Власти Чувашии направят на строительство пяти новых школ более 900 миллионов рублей, в том числе 600 миллионов рублей – из федерального бюджета, сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов.

"Школы строятся в городе Ядрине и селе Байгулово Козловского района. В Канашском районе к зданию сельской школы в деревне Новое Урюмово пристроят спортзал с пищеблоком. В столице республики – городе Чебоксары – новые образовательные учреждения появятся в микрорайонах "Волжский-3" и "Новый город", - привели в пресс-службе администрации главы Чувашии слова Кудряшова.

По данным пресс-службы, школы в Ядрине и микрорайоне "Волжский-3" в Чебоксарах будут сданы в 2019 году, остальные – в 2020 году. Всего до 2025 года в рамках нацпроекта "Образование" в республике планируется построить и реконструировать 29 школ на 13449 мест.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Чувашии планируется построить 16 детских садов на 3120 мест, из них десять в Чебоксарах, два в Новочебоксарске, по одному - в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаш.