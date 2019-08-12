МЧС при поддержке ЕР создаст центры по подготовке волонтеров-спасателей

В понедельник на базе центрального штаба Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) состоялась встреча Турчака с волонтёрами, которые помогали справиться с последствиями паводка в Иркутской области. В рамках встречи "Молодая Гвардия Единой России" и Всероссийский студенческий корпус спасателей подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке волонтеров для помощи в ЧС.

"Людей неравнодушных действительно много, но вот такое экспертное знание, опыт, есть только у ребят, которые прошли обучение в ВСКС. Мы договорились о том, что наши волонтеры, добровольцы из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе ВСКС это обучение пройти здесь в Москве. Но самое главное, мы планируем совместно, при поддержке МЧС, при поддержке Минпросвещения, партии "Единая Россия", создавать такие центры в наших российских регионах. И задача наша на 2019-2020 годы - чтобы в каждом федеральном округе такие центры с такой оснащенной материально-технической базой появились", - сказал Турчак.