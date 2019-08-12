Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T19:58Z
https://ria.ru/20190812/1557417377.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155732/48/1557324808_0:58:1000:621_1036x0_80_0_0_12ee5d1ea227ad9e10c645c3a3845d40.jpg
РИА Новости

МЧС при поддержке ЕР создаст центры по подготовке волонтеров-спасателей

15:03, 12 августа 2019
271
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краюЭвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Единая Россия" поддержала идею МЧС РФ о создании во всех регионах РФ центров по подготовке волонтеров-спасателей при поддержке Минпросвещения, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В понедельник на базе центрального штаба Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) состоялась встреча Турчака с волонтёрами, которые помогали справиться с последствиями паводка в Иркутской области. В рамках встречи "Молодая Гвардия Единой России" и Всероссийский студенческий корпус спасателей подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке волонтеров для помощи в ЧС.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
9 августа, 13:23РИА Новости
В России запустили нейросеть для поиска людей волонтерами "Лиза Алерт"
"Людей неравнодушных действительно много, но вот такое экспертное знание, опыт, есть только у ребят, которые прошли обучение в ВСКС. Мы договорились о том, что наши волонтеры, добровольцы из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе ВСКС это обучение пройти здесь в Москве. Но самое главное, мы планируем совместно, при поддержке МЧС, при поддержке Минпросвещения, партии "Единая Россия", создавать такие центры в наших российских регионах. И задача наша на 2019-2020 годы - чтобы в каждом федеральном округе такие центры с такой оснащенной материально-технической базой появились", - сказал Турчак.
В пресс-службе ЕР уточнили, что добровольцы под руководством инструкторов ВСКС обучатся навыкам безопасного поведения в кризисных ситуациях, оказания первой помощи и психологической поддержки людям, попавшим в ЧС, а также алгоритму действий первой помощи при различных видах ЧС. Таким образом планируется создать резервную базу подготовленных добровольцев, которые оперативно смогут мобилизоваться для помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Во время проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи
7 августа, 15:58Новости Подмосковья
Подмосковные волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России
500014
Обсудить 0
МЧСЕдиная РоссияАндрей ТурчакРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
РИА
Новости
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций
Жителя Ингушетии будут судить за незаконную продажу пропана на автозаправке
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
За сутки на территории России потушили 63 лесных пожара
12 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи
Эксперт: Развожаев будет опираться на местные кадры в борьбе с кризисом
Лента
новостей
Сотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
Суд Москвы назначил первый арест по итогам митинга 10 августа
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
На центры профподготовки потратят более четырех миллиардов рублей
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в здании Басманного суда Москвы. 12 августа 2019
Следствие попросило арестовать 14-го фигуранта дела о беспорядках в Москве
Швейцария
В Швейцарии из-за наводнения пропали без вести два человека
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Депутат Госдумы посетит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети
Петр Порошенко
Порошенко получил две повестки на допросы в сентябре
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Заседание Совета ГД по вмешательству в дела России извне пройдет 19 августа
Пожар на складе в Красноярске. 12 августа 2019
В Красноярске загорелся склад
Трамвай
Дело о трамвае, ехавшем по Екатеринбургу без водителя, направили в суд
Кадр из мультфильма Винни Пух и день забот
Изображения Винни-Пуха и Крокодила Гены украсят транспорт в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния