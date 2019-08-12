Медведев в Туркмении посетил автовыставку, на которую привезли Aurus

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил организованную в рамках первого Каспийского экономического форума выставку инновационных технологий и автомобильную выставку, на которой представлен российский кабриолет Aurus.

Первый Каспийский экономический форум проходит в эти дни в городе Туркменбаши на побережье Каспия. В привязке к форуму здесь проводятся Международная выставка инновационных технологий прикаспийских государств, на которой представлена экспозиция России, и международная автомобильная выставка "Türkmen sährasy – 2019" (Туркменское раздолье), на которой также экспонируются новинки российского автопрома.

Премьер вместе с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и главами других делегаций, приехавших на форум, осмотрел выставку. Лидер Туркмении встретил гостей перед входом в выставочный павильон. Сразу на улице состоялась торжественная церемония приветствия, представителей стран Каспийской пятерки встретили выступлением танцевального ансамбля.

Медведев в сопровождении Бердымухамедова вместе с главами делегаций осмотрели стенд Российского экспортного центра и остановились у стендов других стран. Кроме того, в рамках российской экспозиции они посетили стенд Татарстана, который стал одним из самых внушительных на выставке, а также ознакомились с образцами продукции туркменских предприятий, представленных на выставке.

После посещения первого выставочного павильона Медведев и другие гости форума прошли по стендам автомобильной выставки. Они остановились у нескольких автомобилей, в том числе около беспилотного микроавтобуса КАМАЗ и чёрного кабриолета Aurus, привезённого на выставку из России.

После прогулки по выставке они вышли на улицу, где осмотрели произведённые в Татарстане вертолёт для санавиации и самолёт для сельскохозяйственных работ - обработки полей с воздуха. Туркмения планирует закупить около 10 единиц, в будущем планируется локальная сборка таких машин в стране.

Организатором национальной коллективной экспозиции на этой выставке, в соответствии с поручением правительства, выступил Российский экспортный центр. Общая площадь российской экспозиции составляет около 570 квадратных метров: 120 квадратных метров - в национальном павильоне, а остальные 450 - в автомобильном; представлены 10 российских компаний-экспортеров. Также в выставке принимают участие порядка 50 иностранных компаний. По информации организаторов, в мероприятии участвуют делегации из пяти стран прикаспийского региона, в том числе свыше 300 представителей представленных компаний.