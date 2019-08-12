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РИА Новости

Медведев в Туркмении посетил автовыставку, на которую привезли Aurus

15:03, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил организованную в рамках первого Каспийского экономического форума выставку инновационных технологий и автомобильную выставку, на которой представлен российский кабриолет Aurus.
Первый Каспийский экономический форум проходит в эти дни в городе Туркменбаши на побережье Каспия. В привязке к форуму здесь проводятся Международная выставка инновационных технологий прикаспийских государств, на которой представлена экспозиция России, и международная автомобильная выставка "Türkmen sährasy – 2019" (Туркменское раздолье), на которой также экспонируются новинки российского автопрома.
Премьер вместе с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и главами других делегаций, приехавших на форум, осмотрел выставку. Лидер Туркмении встретил гостей перед входом в выставочный павильон. Сразу на улице состоялась торжественная церемония приветствия, представителей стран Каспийской пятерки встретили выступлением танцевального ансамбля.
Медведев в сопровождении Бердымухамедова вместе с главами делегаций осмотрели стенд Российского экспортного центра и остановились у стендов других стран. Кроме того, в рамках российской экспозиции они посетили стенд Татарстана, который стал одним из самых внушительных на выставке, а также ознакомились с образцами продукции туркменских предприятий, представленных на выставке.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
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После посещения первого выставочного павильона Медведев и другие гости форума прошли по стендам автомобильной выставки. Они остановились у нескольких автомобилей, в том числе около беспилотного микроавтобуса КАМАЗ и чёрного кабриолета Aurus, привезённого на выставку из России.
После прогулки по выставке они вышли на улицу, где осмотрели произведённые в Татарстане вертолёт для санавиации и самолёт для сельскохозяйственных работ - обработки полей с воздуха. Туркмения планирует закупить около 10 единиц, в будущем планируется локальная сборка таких машин в стране.
Организатором национальной коллективной экспозиции на этой выставке, в соответствии с поручением правительства, выступил Российский экспортный центр. Общая площадь российской экспозиции составляет около 570 квадратных метров: 120 квадратных метров - в национальном павильоне, а остальные 450 - в автомобильном; представлены 10 российских компаний-экспортеров. Также в выставке принимают участие порядка 50 иностранных компаний. По информации организаторов, в мероприятии участвуют делегации из пяти стран прикаспийского региона, в том числе свыше 300 представителей представленных компаний.
Первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита сообщил журналистам, что российскую сторону на этой выставке представят такие компании, как "Беспилотные системы", Группа "СВЭЛ", "АвтоВАЗ", "Группа ГАЗ", "Татнефть", "Пермская компания нефтяного машиностроения", ПТК Союз-Полимер.
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Каспийский экономический форумАвтоДмитрий МедведевТуркменияРоссия
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