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РИА Новости

Глава Минобороны Молдавии сообщил Додону о нарушениях в воинских частях

15:02, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС Молдовы
Военнослужащие ВС Молдовы
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВС Молдовы. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Министр обороны Молдавии Павел Войку в понедельник рассказал президенту Игорю Додону о нарушениях в воинских подразделениях, которые были выявлены во время проверки.
"Провел встречу с министром обороны Павлом Войку. Господин министр проинформировал меня, что в результате инспекции во многих воинских подразделениях на территории (страны - ред.) были обнаружены нарушения законодательства, а соответствующие документы были направлены уполномоченным органам для дальнейшего расследования", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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Президент отметил, что встретился с министром обороны, чтобы узнать о ситуации в этой сфере, а также обсудить работу Войку за два месяца с момента назначения.
"Войку рассказал мне о военных, которые находятся в международных миссиях, и как проходят военные учения. В завершение беседы министр обороны заверил меня в том, что приложит все усилия для того, чтобы устранить все обнаруженные недочеты", - отметил Додон.
Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Президент Молдавии назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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Павел ВойкуМинобороны МолдавииМайя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
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