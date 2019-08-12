Президент Туркменистана заказал кабриолет "Аурус Сенат" для парадов

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с кабриолетом "Аурус Сенат" и заказал такую машину для парадов в своей стране.

На автомобильную выставку "Туркмен Сархрасы — 2019" Бердымухамедов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и другие главы делегаций прикаспийских стран приехали после завершения пленарного заседания Каспийского экономического форума. Во время осмотра они остановились у новинки российского автопрома — черного представительского кабриолета "Аурус Сенат". В отличие от специального белого "Ауруса", который ранее в понедельник Медведев показывал Бердымухамедову на полях форума, кабриолет той же марки на выставке уже имеет свою историю — именно на нем министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу командовал парадом на Красной площади 9 мая этого года.

Медведев предложил Бердымухамедову использовать автомобиль этой модели, например, на параде по случаю 30-летия независимости Туркмении в 2021 году. "За два года сможете (изготовить. — Прим. ред.)?" — поинтересовался туркменский лидер у статс-секретаря — замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, который во время осмотра отвечал на вопросы глав делегаций. Чиновник заверил, что машина будет сделана.

Бердымухамедов сел в салон кабриолета, осмотрел приборную панель и обшивку. "Мы тогда этот (автомобиль. — Прим. ред.) тоже закажем", — резюмировал президент Туркменистана.

Он при этом уточнил насчет возможности сделать машину в другой расцветке — как внутри, так и снаружи. "Вы как скажете, так и сделаем. Любой цвет", — подчеркнул Евтухов.