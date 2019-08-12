Президент Туркменистана заказал кабриолет "Аурус Сенат" для парадов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (справа) у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (справа) у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (справа) у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat