"Союзмультфильм" и ЦБ согласовали монеты с "Бременскими музыкантами"

Ранее ЦБ сообщил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму "Бременские музыканты". По сообщению радиостанции "Говорит Москва", в "Союзмультфильме" были удивлены тем, что ЦБ выпускает монеты с этими персонажами: председатель совета директоров Юлиана Слащёва в интервью радиостанции заявила, что компания намерена обратиться в ЦБ с требованием разъяснить ситуацию. "Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже и это уже не в первый раз происходит", - цитирует радиостанция Слащёву.