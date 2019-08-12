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РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" и ЦБ согласовали монеты с "Бременскими музыкантами"

14:56, 12 августа 2019
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© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
Кадр из мультфильма Бременские музыканты
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Бременские музыканты". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Ранее ЦБ сообщил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму "Бременские музыканты". По сообщению радиостанции "Говорит Москва", в "Союзмультфильме" были удивлены тем, что ЦБ выпускает монеты с этими персонажами: председатель совета директоров Юлиана Слащёва в интервью радиостанции заявила, что компания намерена обратиться в ЦБ с требованием разъяснить ситуацию. "Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже и это уже не в первый раз происходит", - цитирует радиостанция Слащёву.
"Изображение персонажей мультипликационного фильма "Бременские музыканты", использованное Банком России при выпуске памятной монеты, размещено на монете в соответствии с лицензионным договором от 27 июля 2018 года, заключенным между ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" и Центральным банком Российской Федерации, и дополнительным соглашением к указанному договору от 5 апреля 2019 года", - пояснили в ЦБ.
"Образцы памятных монет согласованы ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" письмом от 20 декабря 2018 года", - добавил регулятор.
Александра Шевелева
3 мая 2013, 11:23РИА Новости
Как "Бременские музыканты" победили The BeatlesАлександру Шевелеву удивляет, почему 20-30-летние для пения под гитару по-прежнему не находят ничего лучше, чем песни из старых советских мультфильмов.
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КультураСоюзмультфильмЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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