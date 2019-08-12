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РИА Новости

Зеленский назначил нового главу Житомирской области

14:54, 12 августа 2019
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
"Зеленский, который находится с рабочей поездкой в Житомирской области, во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря представил нового председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Бунечко поблагодарил Зеленского за поддержку и отметил, что работа областной администрации будет построена исключительно на принципах открытости.
Бунечко до назначения работал первым заместителем начальника главного управления регионального главка СБ Украины в Мариуполе.
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