Зеленский назначил нового главу Житомирской области

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
"Зеленский, который находится с рабочей поездкой в Житомирской области, во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря представил нового председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Бунечко поблагодарил Зеленского за поддержку и отметил, что работа областной администрации будет построена исключительно на принципах открытости.
Бунечко до назначения работал первым заместителем начальника главного управления регионального главка СБ Украины в Мариуполе.
5 августа, 17:50РИА НовостиЗеленский сменил командующего операцией в Донбассе