Зеленский поручил уволить глав райотделов полиции в Житомирской области

Также президент Украины обратился к руководителю областной полиции Вячеславу Печененко с просьбой написать заявление об увольнении. "Я тоже вам рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с господином (министром внутренних дел Арсеном – ред) Аваковым, сейчас - с господином Князевым. Я не верю вам. За четыре года, вы говорите, что прекратили (незаконную добычу янтаря - ред.), а у меня есть экономические выводы… Вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами", - заявил Зеленский.