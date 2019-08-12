Зеленский поручил уволить глав райотделов полиции в Житомирской области

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей райотделов полиции в Житомирской области, а также ожидает смены главы областного управления Службы безопасности Украины в области.
"Если мы говорим о Житомирской, это Олевский и Овручский районы. Руководителей райотделов полиции я Вас (Князева - ред.) очень прошу уволить", - приводит слова Зеленского агентство УНН. Глава Нацполиции пообещал выполнить это поручение.
Также президент Украины обратился к руководителю областной полиции Вячеславу Печененко с просьбой написать заявление об увольнении. "Я тоже вам рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с господином (министром внутренних дел Арсеном – ред) Аваковым, сейчас - с господином Князевым. Я не верю вам. За четыре года, вы говорите, что прекратили (незаконную добычу янтаря - ред.), а у меня есть экономические выводы… Вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами", - заявил Зеленский.
Кроме того, глава государства намерен сменить председателя СБУ Житомирской области. "Я хотел бы, чтобы господин (и. о. главы СБУ - ред.) Иван Баканов рассмотрел другую кандидатуру", - заявил Зеленский.
Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.
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