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РИА Новости

Каспийский форум стал драйвером развития новых проектов, заявил эксперт

14:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Каспийский экономический форум является не только площадкой для сотрудничества стран-участниц Каспийской конвенции, но и драйвером развития новых проектов в регионе, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
Первый Каспийский экономический форум в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" проходит 11-12 августа. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ходе своего выступления на форуме Медведев предложил провести второй Каспийский экономический форум в Астрахани.
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"Мы урегулировали все юридические вопросы (по конвенции), но нам еще нужно развивать экономику, развивать прибрежную инфраструктуру, и в этом все заинтересованы, поэтому такой формат интересен. Тем более он доказал свою эффективность на примере конвенции – когда пять абсолютно разных игроков за достаточно исторически небольшой промежуток времени сумели договориться и прийти к общему знаменателю, говорит о том, что стороны имеют большой потенциал для сотрудничества", - сказал эксперт РИА Новости.
Притчин подчеркнул, что вопросы прикаспийского сотрудничества не ограничиваются подписанием Каспийской конвенции.  "Все равно есть повестка дня, нам все равно нужно сверять часы, решать вопросы экологии и рыболовства", - отметил он.
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О статусе Каспия

Проблем с завершением процесса ратификации Каспийской конвенции быть не должно, уверен эксперт. "Глобально, я думаю, проблем с ратификацией не будет. Это во многом технический вопрос", - сказал он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил на Каспийском форуме, что Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
"На самом деле конвенция фактически ратифицирована: в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане процесс ратификации прошел. В России он переходит на стадию практической ратификации. В Иране есть определенные задержки, и они связаны с тем, что парламенту достаточно тяжело угодить, то есть критика конвенции была достаточно серьезной – в основном, со стороны консервативных политических кругов Ирана. И здесь вопрос в том, что иранское правительство просто ищет благоприятный момент, когда конвенцию можно будет ратифицировать без риска того, что она не будет поддержана парламентом", - пояснил эксперт.
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Год назад главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

В центре внимания – транспорт

По мнению эксперта, Каспийский экономический форум  - это глобальная попытка продолжить политический диалог в пятистороннем формате, потому что с 2002 года президенты собираются в формате пятерки. "Основной целью, конечно же, была конвенция и правовой статус Каспийского моря. Сейчас стоит задача этот политический формат превратить в действующую платформу для экономического сотрудничества", - сказал он.
Притчин подчеркнул, что здесь во главу угла ставятся транспортные проекты. "Насколько я понимаю, Туркменистан будет презентовать свой "Лазуритовый коридор" (транзитный проект между Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией – прим. ред.), Россия и Азербайджан будут активно продвигать "Север-Юг", - полагает он.
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Кроме того, по словам эксперта, страны Каспия обсуждают и развитие туризма. "В том числе обсуждается возможность введения единой туристической визы для иностранцев, чтобы они могли посетить – скоро будет готов первый туристический лайнер – по единой визе все пять государств в прибрежной зоне. Это позволит увеличить туристический поток в регионе", - сказал он.
Комментируя предложение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова  создать Каспийский региональный логистический центр, эксперт отметил, что Каспий по сути и так уже является транспортным хабом. Он напомнил, что регион задействован в ряде транспортных проектов – китайский "Один пояс – один путь", дорога Баку-Тбилиси-Карс и многих других. "В трех направлениях уже есть активное движение: на восток, запад и север. Сейчас вопрос с Ираном – когда Иран достроит свою железную дорогу Казвин-Решт и Казвин-Астара, чтобы полноценно закольцевать еще и южное направление до Индийского океана", - сказал эксперт.
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При этом он отметил важность создания мультимодальных сквозных маршрутов для развития торговли за пределами региона.
"Если Иран развивает так свою инфраструктуру, что она выходит в Персидский залив и в Индийский океан, то получается, что Иран через Каспий, через Азербайджан и Россию, создает транспортный коридор, который соединяет Индийский океан с Россией и Европой. Здесь уже совершенно другие игроки  и товаропотоки, которые могут заполнить этот маршрут", - пояснил он.
Каспийское море. Архивное фото
Вчера, 08:21РИА Новости
Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о статусе Каспия
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Каспийский экономический форумКаспийское мореДмитрий МедведевТуркменияРоссияЭкономика
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