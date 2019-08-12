Пострадавшие под Архангельском сотрудники Росатома остаются в больнице

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавшие при ЧП в в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) получают лучшую медицинскую помощь, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии прощания с погибшими, прошедшей в понедельник в Сарове.

"После трагического инцидента в больнице еще остаются другие сотрудники ядерного центра. Они получают лучшую медицинскую помощь. Я желаю им скорейшего выздоровления, и надеюсь, что они быстро вернутся к своим родным и близким", - сказал Лихачев, слова которого цитируются в сообщении Росатома.

Накануне директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что в результате инцидента пострадали три сотрудника предприятия.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.