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РИА Новости

Пострадавшие под Архангельском сотрудники Росатома остаются в больнице

14:42, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий АньковМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медсестра. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавшие при ЧП в в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) получают лучшую медицинскую помощь, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии прощания с погибшими, прошедшей в понедельник в Сарове.
"После трагического инцидента в больнице еще остаются другие сотрудники ядерного центра. Они получают лучшую медицинскую помощь. Я желаю им скорейшего выздоровления, и надеюсь, что они быстро вернутся к своим родным и близким", - сказал Лихачев, слова которого цитируются в сообщении Росатома.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
10 августа, 16:06РИА Новости
Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов
Накануне директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что в результате инцидента пострадали три сотрудника предприятия.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".
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