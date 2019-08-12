Девушка подала заявление на полицейского, ударившего ее на акции в Москве

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Девушка написала заявление в Следственный комитет на полицейского, который ударил ее в живот во время задержания в Москве, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат заявительницы Татьяна Молоканова.

Момент произошедшего сняли на видео и выложили в сеть.

"Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве", - сказала адвокат.

Врачи, как указано в заявлении, зафиксировали у Сосновской ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

Сосновская просит следствие проверить, есть ли в действиях полицейского "признаки превышения должностных полномочий".

Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

Сосновскую задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию.