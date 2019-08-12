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РИА Новости

Девушка подала заявление на полицейского, ударившего ее на акции в Москве

14:41, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Девушка написала заявление в Следственный комитет на полицейского, который ударил ее в живот во время задержания в Москве, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат заявительницы Татьяна Молоканова.
Момент произошедшего сняли на видео и выложили в сеть.
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"Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве", - сказала адвокат.
Врачи, как указано в заявлении, зафиксировали у Сосновской ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.
Сосновская просит следствие проверить, есть ли в действиях полицейского "признаки превышения должностных полномочий".
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Сосновскую задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию.
По данным полиции, были задержаны 136 человек.
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ГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Тот, кто бъет женщину (будущую маму, чью то дочь, сестру) не может называться мужчиной. Как занимавшийся много лет дзюдо и рукопашным боем, могу сказать, что удар был нанесен не просто в живот, а в печень. Для справки: удар в печень, особенно на вдохе, вызывает резкую боль и состояние удушья, дыхательных спазмов. На видео видно, как девушка хватает ртом воздух после удара, учтите еще то, что руки у нее за спиной и она не может сгруппироваться, чтобы подавить дыхательный спазм. Это очень больно. Сама стойка в рукопашном бое выглядит так: левая рука вынесена вперед, правая сжата в локте и прижата к туловищу, чтобы не пропустить удар в печень. Росгвардеец знал, куда бьет.
12 августа, 15:12
aalekseevan
149013367
Ну, раз принимала участие в несогласованной акции, то и получила ... В следующий раз лучше подумать, стоит ли принимать участие в таких несогласованных акциях! Сопротивление полицейским в любой стране чревато!
12 августа, 15:03
salivina
840005109
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