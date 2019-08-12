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РИА Новости

В Никарагуа началась вакцинация российским препаратом против гриппа

14:40, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вакцинация против гриппа российским препаратом, произведенным в институте "Мечников", началась в Никарагуа, сообщила пресс-служба института.
В апреле в столице Никарагуа в институте "Мечников" - российско-никарагуанском проекте запустили производство вакцины от гриппа.
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"Впервые российская вакцина против гриппа, финальные стадии производства которой осуществляются в Латиноамериканском институте биотехнологии "Мечников" в Никарагуа, используется министерством здравоохранения этой страны в рамках вакцинации населения", - говорится в сообщении.
Всего в Никарагуа будет использовано 770 тысяч доз вакцин в этом году, кампания по профилактике продлится до 28 сентября, уточнили в пресс-службе.
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