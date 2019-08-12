В Никарагуа началась вакцинация российским препаратом против гриппа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вакцинация против гриппа российским препаратом, произведенным в институте "Мечников", началась в Никарагуа, сообщила пресс-служба института.

В апреле в столице Никарагуа в институте "Мечников" - российско-никарагуанском проекте запустили производство вакцины от гриппа.

"Впервые российская вакцина против гриппа, финальные стадии производства которой осуществляются в Латиноамериканском институте биотехнологии "Мечников" в Никарагуа, используется министерством здравоохранения этой страны в рамках вакцинации населения", - говорится в сообщении.