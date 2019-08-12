Семье девочки, пострадавшей от поджога платья в Новокузнецке, окажут помощь

КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов распорядился оказать семье пятилетней девочки, пострадавшей от поджога платья, материальную помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства зажигалкой девятилетней девочки загорелось платье ее пятилетней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
Как сообщили местные СМИ, ребенка умышленно подожгли две малолетние сестры, 10 и 13 лет. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов.
"Семья пострадавшей девочки получит материальную помощь от города", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Новокузнецка.
Также любую помощь семье пострадавшей предложила опекунша девочки, которая баловалась зажигалкой.
"Мы очень сожалеем о случившемся, переживаем, девочки очень напуганы, они все время молчат. Я ходила к родителям пострадавшей, мы соседи, предложила им оказать от нашей семьи любую помощь", - рассказала РИА Новости опекунша Анастасия Крачковская.