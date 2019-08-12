СМИ: военные США прибыли в Турцию для создания зоны безопасности в Сирии

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо

АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Девяносто американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа, они будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Девяносто американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа, они будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Haderturk

Отмечается, что прибывших на самолете в Шанлыурфу американских военных доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале на автобусах.

Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое Минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.