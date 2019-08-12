СМИ: военные США прибыли в Турцию для создания зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Девяносто американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа, они будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Haderturk.
Отмечается, что прибывших на самолете в Шанлыурфу американских военных доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале на автобусах.
Вчера, 12:08Сказано в эфире - Радио Sputnik"Боевики потерпят поражение". Ветеран "Альфы" о сбитых БПЛА в СирииПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников, запущенных боевиками. Новость прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое Минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.