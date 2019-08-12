Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T14:36Z
https://ria.ru/20190812/1557416390.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/85/1555688549_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_3468755cb84b0cd418ca35b98e6d782c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: военные США прибыли в Турцию для создания зоны безопасности в Сирии

14:36, 12 августа 2019
1400
© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Девяносто американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа, они будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Haderturk.
Отмечается, что прибывших на самолете в Шанлыурфу американских военных доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале на автобусах.
Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Вчера, 12:08Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Боевики потерпят поражение". Ветеран "Альфы" о сбитых БПЛА в СирииПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников, запущенных боевиками. Новость прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое Минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2201630
Обсудить 1
Война в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военные корабли в Персидском заливе
Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива
РИА
Новости
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция настаивает на зоне безопасности в Сирии шириной 30-40 километров
Лента
новостей
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали базу Хмеймим
Военнослужащий сирийской армии
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Доха
Глава делегации США назвал продуктивными переговоры с талибами в Дохе
Кабул
Афганистан надо вовлекать в строительство магистралей, считают в ШОС
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе
Военнослужащие армии Украины
В ДНР сообщили о перестрелке украинских силовиков рядом с КПП "Марьинка"
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Глава Афганистана заявил о недопустимости вмешательства в дела страны
Украинский военный
В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе находится на грани эскалации
Добывающие платформы в Каспийском море
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния