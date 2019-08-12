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РИА Новости

Дело о трамвае, ехавшем по Екатеринбургу без водителя, направили в суд

14:34, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТрамвай
Трамвай
© РИА Новости / Алексей Куденко
Трамвай. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Свердловское ГУМВД направило в суд громкое дело о неуправляемом трамвае, который без водителя ездил по городу и в итоге столкнулся с другим трамваем, в результате чего пассажир последнего получил серьезные травмы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, инцидент произошел 17 июля 2018 года. Женщина-водитель трамвая обнаружила неисправность электронного регулятора, из-за чего не смогла продолжить движение по маршруту. По согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке вагона до станции "Шарташ". Однако водитель нарушила правила безопасности, покинула кабину без установки противооткатного башмака, считает следствие.
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В итоге трамвай начал движение без водителя в кабине, набрав скорость в пределах 55 километров в час, а затем столкнулся со стоявшим трамваем. В последнем находился пассажир, который получил серьезные травмы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
"Сотрудниками подразделения дознания ГУМВД по Свердловской области завершено расследование нашумевшей истории, главным героем которой стал водитель неуправляемого трамвая екатеринбургского маршрута № 26. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом представители ОВД направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Кировского района областного центра", - сказал Горелых.
Подозреваемая свою вину признала. До судебного разбирательства в отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, отметил пресс-секретарь ГУМВД.
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