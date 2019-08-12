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РИА Новости

Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые

14:36, 12 августа 2019
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© US Fish and Wildlife Service/Timothy KneppАмериканский веслонос почти полностью вымер из-за строительства речных дамб и хищнического вылова
Американский веслонос почти полностью вымер из-за строительства речных дамб и хищнического вылова
© US Fish and Wildlife Service/Timothy Knepp
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Численность крупной пресноводной рыбы, чья масса превышает 30 килограмм, сократилась на 94% за последние два десятилетия, что радикально изменит все экосистемы мира. Об этом пишут экологи в журнале Global Change Biology.

"Подобные итоги наблюдений сильно шокируют. Мы даже не можем понять, возможно ли спасение некоторых вымирающих видов, так как у нас просто нет точных данных по их численности. К примеру, в акватории Меконга ситуация близка к критической, и некоторые виды, такие как гигантские сомы и карпы, уже могли исчезнуть с лица Земли", — заявил Фэнчжи Хэ (Fengzhi He) из Института пресноводной экологии в Берлине (Германия).

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.
Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.
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Помимо хищнической рыбной ловли и браконьерской охоты, выживанию животных угрожает еще один "новый" фактор – глобальное потепление, спровоцированное человеком. Многие животные, как показывают расчеты климатологов, просто не успевают приспособиться или "сбежать" от растущих температур, что приводит к их массовой гибели.
Подобные перемены, как сейчас предполагают ученые, лучше переносят относительно небольшие представители животного мира. Наблюдения за некоторыми морскими рыбами и птицами в ЮАР показывают, что этот фактор уже сейчас влияет на жизнь животных и заставляет их мельчать. По этой причине самые крупные виды птиц, млекопитающих и рыб должны исчезнуть в первую очередь и в относительно недалеком будущем.
Хэ и его коллеги выяснили, что самые большие обитатели пресноводных озер и рек могут просто не дожить до этого знаменательного события, изучив то, как менялась численность всех крупных рыб Земли и прочих жителей этих водоемов за последние полвека.
В общей сложности, ученые проанализировали состояние свыше 120 видов речной и озерной "мегафауны", объединив результаты наблюдений, которые велись специалистами Международного союза по охране природы и экологами из национальных профильных ведомств США, стран Европы, Африки и Азии.
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Особое внимание ученые обращали на самую крупную рыбу и прочую фауну, чья масса превышает 30 килограмм. Многих подобных обитателей рек и озер, как отмечает Хэ, жители Китая и местные специалисты не видели на протяжении одного или даже двух десятилетий, что и побудило его провести это исследование.
Оказалось, что подобная ситуация была характерна не только для предположительно вымерших китайских речных дельфинов и рыб-веслоносов, семиметровых гигантов из реки Янцзы, но и фактически всех остальных крупных рыб, земноводных и млекопитающих.
В среднем, их численность сократилась за последние полвека на 94%, тогда как число просто крупной рыбы упало в 5-6 раз. В некоторых регионах планеты, к примеру, в Западной Европе на северо-востоке США, а также в определенных реках, таких как Меконг, Дунай, Волга и Днепр, она снизилась практически до нуля, причем это произошло совсем недавно, в последние три поколения жизни рыб.
К примеру, атлантический осетр исчез из всех европейских рек, за исключением французской Гароны, а его "российский" собрат теперь обитает только в низовьях Волги и отсутствует выше по течению и в ее притоках из-за строительства большого числа дамб и прочих речных сооружений. Аналогичная судьба постигла аллигаторов и рыб-веслоносов, живших в водах американских рек Миссисипи и Миссури.
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В реальности, как отмечает Хэ, картина может быть еще более неприглядной, так как надежной статистики по размерам популяций, ареалам обитания и видовому разнообразию рыб, живущих в Африке и Азии, у ученых пока нет. Иными словами, их численность могла сократиться еще сильнее, чем предполагают сейчас исследователи, примерно на 60-80%.
Получение этих данных, по его словам, крайне важно для раскрытия причин того, что именно послужило причиной резкого сокращения в численности этих мега-рыб. Это крайне важно не только для того, чтобы попытаться спасти еще живущие виды, но и понять, как исчезновение подобных обитателей рек повлияет на жизнь всех экосистем в целом, заключают экологи.
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