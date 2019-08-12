Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T14:28Z
https://ria.ru/20190812/1557416132.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/33/1557413356_0:327:3058:2047_1036x0_80_0_0_fb7063508dbe57669f014f4aad2a9101.jpg
РИА Новости

Глава Союза журналистов Украины назвал акцию детей Порошенко представлением

14:28, 12 августа 2019
762
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал митинг детей бывшего президента Петра Порошенко с плакатами о защите свободы слова у здания Государственного бюро расследований "политическим представлением".
Ранее в понедельник Порошенко побывал на допросе в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро расследований.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
Вчера, 13:14РИА Новости
Порошенко заявил, что не видел своих детей на митинге
"Сегодня дети Петра Порошенко пришли под ГБР (Госбюро расследований - ред.) с плакатами в защиту свободы слова. Они могли выйти и с честными и понятными призывами - "Не трогайте нашего отца!" Но... Кто-то решил, что дети могут показать яркое политическое представление о "притеснениях свободы слова", - написал Томиленко на странице в Facebook.
При этом Томиленко отметил, что сейчас в стране очень много угроз свободе слова и правам журналистов. "Но до недавнего времени в авангарде тех, кто создавал проблемы для журналистов и для свободы слова, был именно Петр Алексеевич Порошенко и его команда. И никаких "детских" протестов это не вызвало", - отметил он.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 12:17РИА Новости
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Кроме того, глава Национального союза журналистов добавил, что телеканал "Прямой" имеет право на защиту, "но говорить о притеснениях и препятствовании деятельности должны прежде всего менеджмент и сотрудники телеканала". "Национальный союз журналистов Украины готов оказывать поддержку коллегам из "Прямого". Но сложно помогать в ситуации, когда работники телеканала к нам не обращаются, а на передовой "защиты" свободы слова играют дети политиков", - пишет Томиленко.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор бюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил. Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 14:17Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Болезненные, но не смертельные укусы". Порошенко дал показанияЭкс-президент Украины Петр Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве. После выхода из здания Госбюро расследований неизвестные забросали его яйцами. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов прокомментировал ситуацию.
10212000
Обсудить 3
Сергей ТомиленкоПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
В епархии рассказали о жалобах на игумена, грубо крестившего ребенка
РИА
Новости
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Прихожане назвали гатчинского священника "неприятным" человеком
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
"Вали за бугор". В Сети высмеяли закиданного яйцами Порошенко
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Рэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Украинский военный
В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе находится на грани эскалации
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового главу Житомирской области
Трамвай
Дело о трамвае, ехавшем по Екатеринбургу без водителя, направили в суд
Американские военные корабли в Персидском заливе
Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива
Капельница в детской больнице
Семье девочки, пострадавшей от поджога платья в Новокузнецке, окажут помощь
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова
Евгений Бунимович
Бунимович получил обращения от родителей задержанных на митинге подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Боливии 11 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния