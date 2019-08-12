Глава Союза журналистов Украины назвал акцию детей Порошенко представлением

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал митинг детей бывшего президента Петра Порошенко с плакатами о защите свободы слова у здания Государственного бюро расследований "политическим представлением".

Ранее в понедельник Порошенко побывал на допросе в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" . Сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро расследований.

"Сегодня дети Петра Порошенко пришли под ГБР (Госбюро расследований - ред.) с плакатами в защиту свободы слова. Они могли выйти и с честными и понятными призывами - "Не трогайте нашего отца!" Но... Кто-то решил, что дети могут показать яркое политическое представление о "притеснениях свободы слова", - написал Томиленко на странице в Facebook

При этом Томиленко отметил, что сейчас в стране очень много угроз свободе слова и правам журналистов. "Но до недавнего времени в авангарде тех, кто создавал проблемы для журналистов и для свободы слова, был именно Петр Алексеевич Порошенко и его команда. И никаких "детских" протестов это не вызвало", - отметил он.

Кроме того, глава Национального союза журналистов добавил, что телеканал "Прямой" имеет право на защиту, "но говорить о притеснениях и препятствовании деятельности должны прежде всего менеджмент и сотрудники телеканала". "Национальный союз журналистов Украины готов оказывать поддержку коллегам из "Прямого". Но сложно помогать в ситуации, когда работники телеканала к нам не обращаются, а на передовой "защиты" свободы слова играют дети политиков", - пишет Томиленко.