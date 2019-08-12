Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи Путина и Аксенова, которая состоялась в понедельник в Крыму, размещена на сайте Кремля.

Глава республики отметил, что по Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей.

"Это в том числе касается и курортной сферы. Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей большой страны, и видим, что большая часть из них сегодня приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами", - отметил Аксенов.

"Благодаря этому у нас сегодня заполняемость наших крымских здравниц 80% в среднем, в некоторых регионах 90%", - добавил он.

Глава Крыма заверил, что работа над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, продолжается совместно с правительством РФ, уже готовится ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования.