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РИА Новости
Туризм

Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе

14:21, 12 августа 2019
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Стенограмма встречи Путина и Аксенова, которая состоялась в понедельник в Крыму, размещена на сайте Кремля.
Глава республики отметил, что по Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей.
"Это в том числе касается и курортной сферы. Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей большой страны, и видим, что большая часть из них сегодня приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами", - отметил Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
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Аксенов рассказал Путину о решении вопроса с ростом цен в Крыму
"Благодаря этому у нас сегодня заполняемость наших крымских здравниц 80% в среднем, в некоторых регионах 90%", - добавил он.
Глава Крыма заверил, что работа над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, продолжается совместно с правительством РФ, уже готовится ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Вчера, 14:07РИА Новости
По Крымскому мосту с января проехало 2,5 миллиона машин, заявил Аксенов
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ТуризмСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымРоссияЭкономика
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