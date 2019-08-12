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РИА Новости

Аксенов рассказал Путину о решении вопроса с ростом цен в Крыму

14:18, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Увеличение грузопотока и приход на рынок крупных игроков, работающих на оптово-розничном рынке, позволит частично решить вопрос с ростом цен в Крыму, рассказал глава региона Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину.
"Однако еще такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику", - сказал Аксенов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Плюс по вашему поручению с министерством промышленности Российской Федерации, с Денисом Валентиновичем (Мантуровым) отрабатываем возможность захода крупных российских игроков, которые работают на оптово-розничном рынке, для строительства двух центров. К 1 сентября должны такие планы представить. Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, все-таки в этой ситуации нам будет полегче", - добавил глава Крыма.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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