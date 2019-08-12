Аксенов рассказал Путину о решении вопроса с ростом цен в Крыму

"Однако еще такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику", - сказал Аксенов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.