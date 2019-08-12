В ДТП под Тулой погибли три сотрудника ФСИН

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области Место ДТП на автодороге Тула — Калуга — Михайлов — Рязань. 12 августа 2019

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Под Тулой произошла крупная авария с участием автомобиля белгородского УФСИН, сообщил РИА Новости замначальника управления МВД по Тульской области Сергей Сергейчев.

Около полудня на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань автомобиль УФСИН поворачивал на зеленый сигнал светофора на Т-образном перекрестке, когда в него врезался внедорожник, ехавший на красный свет. По касательной он задел еще две машины.

В результате ДТП погибли три сотрудника УФСИН, еще четыре человека из других машин пострадали, рассказал Сергейчев.