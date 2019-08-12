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РИА Новости

Эксперт не исключил применения жестких мер против демонстрантов в Гонконге

14:16, 12 августа 2019
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китайские власти могут пойти на более жесткие меры против демонстрантов в Гонконге в случае появления угрозы официальным учреждениям центральных властей КНР, считает эксперт Российского института стратегических исследований Константин Кокарев.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. В понедельник международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые устроили сидячую забастовку в аэропорту. На этом фоне официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
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Комментируя РИА Новости последние события, Кокарев отметил, что заявление Пекина о терроризме можно рассматривать как предупреждение континентальных властей о готовности к решительным мерам. "Предупреждение о терроризме, конечно, влечет за собой соответствующие реакции, связанные с такого рода преступлениями", - заявил Кокарев.
По его словам, "если возникнет угроза тем официальным учреждениям, которые существуют в Гонконге, в том числе и представляющим интересы континентального Китая, то, конечно, власти могут пойти на принятие относительно жестких мер, чтобы пресечь все эти вещи".
Он отметил, что согласен с мнением китайских властей, что протесты в Гонконге проходят "не без помощи внешних сил", поэтому "жесткие меры" властей КНР, если в них будет необходимость, будут точечными.
"Будут не тотальные жесткие меры, как катком. Нет, если это будет – я не говорю, что это будет обязательно, - это будет носить избирательный характер и будет касаться лиц, которые являются инспираторами, зачинщиками такого рода выступлений", - добавил эксперт.
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