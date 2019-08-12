Эксперт не исключил применения жестких мер против демонстрантов в Гонконге

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Китайские власти могут пойти на более жесткие меры против демонстрантов в Гонконге в случае появления угрозы официальным учреждениям центральных властей КНР, считает эксперт Российского института стратегических исследований Константин Кокарев.

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. В понедельник международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые устроили сидячую забастовку в аэропорту. На этом фоне официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".

Комментируя РИА Новости последние события, Кокарев отметил, что заявление Пекина о терроризме можно рассматривать как предупреждение континентальных властей о готовности к решительным мерам. "Предупреждение о терроризме, конечно, влечет за собой соответствующие реакции, связанные с такого рода преступлениями", - заявил Кокарев.

По его словам, "если возникнет угроза тем официальным учреждениям, которые существуют в Гонконге, в том числе и представляющим интересы континентального Китая, то, конечно, власти могут пойти на принятие относительно жестких мер, чтобы пресечь все эти вещи".

Он отметил, что согласен с мнением китайских властей, что протесты в Гонконге проходят "не без помощи внешних сил", поэтому "жесткие меры" властей КНР, если в них будет необходимость, будут точечными.