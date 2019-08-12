Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива

ДАМАСК, 12 авг - РИА Новости. Ирак выступает против участия Израиля в патрулировании вод Персидского залива и считает, что присутствие западных войск в регионе увеличит напряженность, заявил в понедельник глава иракского МИД Мухаммад Али аль-Хаким.
"Ирак выступает против участия сил сионистского режима в составе каких-либо патрулей по обеспечению безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Страны Персидского залива вместе способны обеспечить безопасный проход кораблей", - написал аль-Хаким в Twitter.
Министр отметил, что "Ирак стремится снизить напряженность в регионе путем переговоров, а присутствие западных сил в регионе ее увеличивает".
Ранее МИД Ирана заявил, что участие Израиля в патрулях угрожает Тегерану.
США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Пятого августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.