Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива

США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Пятого августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.