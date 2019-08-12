Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T14:15Z
https://ria.ru/20190812/1557415589.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/91/1556719108_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_24db70a29934b15811f59d8ac806ca49.jpg
РИА Новости

Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива

14:15, 12 августа 2019
684
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли в Персидском заливе
Американские военные корабли в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли в Персидском заливе. Архивное фото
ДАМАСК, 12 авг - РИА Новости. Ирак выступает против участия Израиля в патрулировании вод Персидского залива и считает, что присутствие западных войск в регионе увеличит напряженность, заявил в понедельник глава иракского МИД Мухаммад Али аль-Хаким.
"Ирак выступает против участия сил сионистского режима в составе каких-либо патрулей по обеспечению безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Страны Персидского залива вместе способны обеспечить безопасный проход кораблей", - написал аль-Хаким в Twitter.
Министр отметил, что "Ирак стремится снизить напряженность в регионе путем переговоров, а присутствие западных сил в регионе ее увеличивает".
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
29 июля, 20:30РИА Новости
В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Ранее МИД Ирана заявил, что участие Израиля в патрулях угрожает Тегерану.
США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Пятого августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании
29 июля, 02:31РИА Новости
Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив
203303685
Обсудить 0
НАТОВеликобританияИракСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
СМИ: военные США прибыли в Турцию для создания зоны безопасности в Сирии
РИА
Новости
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция настаивает на зоне безопасности в Сирии шириной 30-40 километров
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Лента
новостей
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
Эксперт не исключил применения жестких мер против демонстрантов в Гонконге
Доха
Глава делегации США назвал продуктивными переговоры с талибами в Дохе
Военнослужащие армии Украины
В ДНР сообщили о перестрелке украинских силовиков рядом с КПП "Марьинка"
Кабул
Афганистан надо вовлекать в строительство магистралей, считают в ШОС
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали базу Хмеймим
Военнослужащий сирийской армии
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Добывающие платформы в Каспийском море
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Индия надеется на улучшение отношений с Пакистаном
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России потребовал от Лондона продолжения расследования дела Скрипалей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния