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РИА Новости

На четырех федеральных трассах изменили скоростной режим

14:14, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФедеральная трасса
Федеральная трасса
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Федеральная трасса. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Автодор" сообщил о корректировке скоростного режима на федеральных трассах М-11, М-4, М-3 и М-1 в связи с проведением дорожных работ.
"На двух платных участках владельцы легковых машин могут развивать скорость до 130 км/час. Такой скоростной режим действует на обходе Вышнего Волочка М-11 "Москва – Санкт-Петербург (км 258 – км 334), и на участке дороги М-4 "Дон" с 517-го по 544-й км в Воронежской области. На трассе М-11 (км 15 – км 149, км 208 – км 258, км 334 – км 543) в Московской, Тверской и Новгородской областях установлено ограничение в 110 км/час", - говорится в сообщении "Автодора".
"Автодор" уточняет, что на автодороге М-4 "Дон" в Подмосковье (участок с 21-го по 93-й км) для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн скорость движения – не более 110 км/час. Исключение составляют следующие участки: эстакада на участке км 22 – км 24 (до 70 км/час), участок км 50 – км 52 (при влажном покрытии проезжей части до 70 км/час), км 71 (пункт взимания платы до 30 км/час), км 42 – км 43 (реконструкция путепровода) и км 48 – км 50 (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги) – до 50 и 60 км/час.
Максимальная скорость движения на участке с 93-го по 211-й км автодороги М-4 "Дон" – не более 110 км/час. Исключение: км 132 (пункт взимания платы, до 30 км/час), км 111 (в зоне поста ДПС, до 50 км/час), км 131 (в зоне разворота в одном уровне на км 130+700 - 131+300 в прямом направлении) – до 80 км/ч, км 120+720 – км 170+000 – 90 км/час, км 193+000 – км 211+000 – 90 км/час.
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
5 августа, 16:49РИА Новости
В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость на дороге
Скоростной режим для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн в Тульской области (участки км 225 – км 260 и км 287 – км 321 автодороги М-4) составляет 110 км/ч. Исключением является участок км 287+000 – км 296+500, на котором максимальная скорость движения – не более 90 км/ч. В Липецкой, Воронежской и Ростовской областях (км 330 – км 464, км 492 – км 517 и км 1091 – км 1119 трассы М-4) установлено ограничение 110 км/час. На участке км 544 – км 633 максимальная скорость движения – не более 90 км/ч.
Скорость 110 км/час установлена на трассе М-3 "Украина" в Калужской области (км 124 – км 194). На участке нового выхода на МКАД с М-1 "Беларусь" установлено ограничение 90 км/час на км 0 – км 3+690 и 110 км/час – на км 3+690 – км 18+500.
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