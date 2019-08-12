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РИА Новости

Названы самые популярные подержанные автомобили в России

14:14, 12 августа 2019
5519
© Фото : LADAНовая Lada Granta
Новая Lada Granta
© Фото : LADA
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Почти четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на марку Lada, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Так, по данным экспертов, в июле было продано более 122 тысяч вазовских машин — это на 3,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в топ-3 рейтинга вошли японские Toyota и Nissan (54,7 и 27,6 тысячи проданных автомобилей соответственно). За ними следуют корейские Hyundai (26 тысяч единиц) и Kia (24,5 тысячи единиц).
Всего за второй месяц лета в России продали 492,4 тысячи подержанных автомобилей — на 5,4 процента больше по сравнению с июлем 2018-го.
Mercedes-Benz Maybach S-Class
11 августа, 10:56РИА Новости
Названы самые популярные люксовые автомобили в России
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АвтостатАвтоРоссия
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