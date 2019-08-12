Названы самые популярные подержанные автомобили в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Почти четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на марку Lada, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, по данным экспертов, в июле было продано более 122 тысяч вазовских машин — это на 3,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в топ-3 рейтинга вошли японские Toyota и Nissan (54,7 и 27,6 тысячи проданных автомобилей соответственно). За ними следуют корейские Hyundai (26 тысяч единиц) и Kia (24,5 тысячи единиц).