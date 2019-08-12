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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка

14:12, 12 августа 2019
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© Фото : официальный сайт Прихода храма всех СвятыхИгумен Фотий (Нечепоренко)
Игумен Фотий (Нечепоренко)
© Фото : официальный сайт Прихода храма всех Святых
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) в интервью Пятому каналу ответил на обвинения в "грубом" крещении годовалого ребенка.
По его словам, инцидент произошел из-за того, что родители не были должным образом подготовлены к таинству.

"Катехизация, которая должна была иметь место, предварительные беседы с разъяснением смысла крещения, как оно должно совершаться, — отсутствовали", — подчеркнул игумен Фотий.

Священнослужитель добавил, что, несмотря на поведение мальчика, не было никаких оснований отступать от установленных правил. По словам игумена, "крещение с малым количеством воды" допустимо только в случае тяжелой болезни ребенка или смертельной опасности.
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Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.
Ранее в Гатчинской епархии рассказали РИА Новости, что прихожане и до инцидента с ребенком жаловались на грубость игумена Фотия. После обращений священник был переведен из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда Волосовского района, где служил настоятелем, в гатчинский храм.
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Религия и мировоззрениеГатчина
Популярные комментарии
Креститься надо приходить самому в здравом уме и на своих ногах (взрослым). Крещение малолетних - профанация для ребенка и грех для крестных. Ну а про людей, избравших священство своей профессией (источник дохода) я просто промолчу. Настоящих священников всегда было не много. Жаль.
12 августа, 14:42
ВНВасилий Науман
4052221141126
Я атеист и во всяких религиозных обрядах не разбираюсь, поэтому два вопроса. Разве при крещении не всегда окунают с головой? И равзе дети не всегда воспринимают окунание их в холодную воду без особого энтузиазма?
12 августа, 14:45
Артур П.
3921064120161
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