Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) в интервью Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) в интервью Пятому каналу ответил на обвинения в "грубом" крещении годовалого ребенка.

По его словам, инцидент произошел из-за того, что родители не были должным образом подготовлены к таинству.

"Катехизация, которая должна была иметь место, предварительные беседы с разъяснением смысла крещения, как оно должно совершаться, — отсутствовали", — подчеркнул игумен Фотий.

Священнослужитель добавил, что, несмотря на поведение мальчика, не было никаких оснований отступать от установленных правил. По словам игумена, "крещение с малым количеством воды" допустимо только в случае тяжелой болезни ребенка или смертельной опасности.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.