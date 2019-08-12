В Омской области выясняют причины массовой гибели чаек

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области совместно со специалистами ветеринарной службы выясняет причину массовой гибели чаек в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства Татьяна Ковальская.
По ее словам, поступило сообщение, что на берегу Иртыша в поселке Новоомский обнаружены мертвые птицы.
"На место выехали наш сотрудник и специалисты областной ветслужбы. Будут взяты пробы для исследования причин гибели чаек", - сказала собеседница агентства.