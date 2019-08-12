Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T14:12Z
https://ria.ru/20190812/1557415469.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150842/32/1508423213_0:267:2916:1907_1036x0_80_0_0_67fd768cd6d4da2a5f0fd4dfdeeaef05.jpg
РИА Новости

В Омской области выясняют причины массовой гибели чаек

14:12, 12 августа 2019
262
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЧайки
Чайки
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Чайки. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области совместно со специалистами ветеринарной службы выясняет причину массовой гибели чаек в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства Татьяна Ковальская.
По ее словам, поступило сообщение, что на берегу Иртыша в поселке Новоомский обнаружены мертвые птицы.
Борщевик
31 июля, 18:02РИА Новости
В Союзе пчеловодов рассказали о связи борьбы с борщевиком с гибелью пчел
"На место выехали наш сотрудник и специалисты областной ветслужбы. Будут взяты пробы для исследования причин гибели чаек", - сказала собеседница агентства.
010404
Обсудить 0
Омская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город
РИА
Новости
Рыбаки ловят рыбу
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Рэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Сарове
Лента
новостей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Путин оценил работу Аксенова на посту главы Крыма
Военнослужащие армии Украины
В ДНР сообщили о перестрелке украинских силовиков рядом с КПП "Марьинка"
Стенд Пенсионного фонда РФ на XV юбилейном Всероссийском форуме-выставке Госзаказ
В ПФР не согласились с данными о провальной кампании по переводу накоплений
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Названа дата рассмотрения иска против родителей, взявших ребенка на митинг
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Жители Каменки сравнили взрывы на военном арсенале с бомбежкой
Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" доведет до конца работу над новым оружием в память об испытателях
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
Аксенов рассказал Путину о нехватке специалистов в сфере здравоохранения
Каски рабочих
На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате
Американские военные корабли в Персидском заливе
Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Рязанский лагерь проходил проверки перед приемом детей из Приангарья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния