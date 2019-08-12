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РИА Новости

В ДНР сообщили о перестрелке украинских силовиков рядом с КПП "Марьинка"

14:09, 12 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Перестрелка произошла между украинскими силовиками вблизи пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе, сообщили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашими наблюдателями зафиксирован факт перестрелки между позициями 24-й бригады ВС Украины в районе Марьинки (под контролем Киева – ред.) вблизи пункта пропуска. Мы не исключаем, что данные действия направлены на создание повода для закрытия КПВВ "Марьинка", якобы из-за обстрела с нашей стороны, и создания предпосылок к гуманитарной катастрофе в данном районе", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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