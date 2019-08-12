В ДНР сообщили о перестрелке украинских силовиков рядом с КПП "Марьинка"

"Нашими наблюдателями зафиксирован факт перестрелки между позициями 24-й бригады ВС Украины в районе Марьинки (под контролем Киева – ред.) вблизи пункта пропуска. Мы не исключаем, что данные действия направлены на создание повода для закрытия КПВВ "Марьинка", якобы из-за обстрела с нашей стороны, и создания предпосылок к гуманитарной катастрофе в данном районе", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru

Минские соглашения Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.