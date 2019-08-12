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РИА Новости

В ПФР не согласились с данными о провальной кампании по переводу накоплений

14:06, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд Пенсионного фонда РФ на XV юбилейном Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ"
Стенд Пенсионного фонда РФ на XV юбилейном Всероссийском форуме-выставке Госзаказ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число заявлений о досрочной смене фонда в 2019 году сократилось в разы, соответственно, уменьшились и потери граждан, сообщили РИА Новости в ПФР.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году "обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тысяч заявлений на перевод накоплений".
"Напротив, показатели переходной кампании этого года говорят о том, что число заявлений о досрочной смене фонда сократилось в разы, соответственно, уменьшились и потери получаемого гражданами инвестдохода", - ответили в ПФР на вопрос о том, можно ли оценивать кампанию по переводу пенсионных накоплений в 2019 году как "провальную".
В ПФР уточнили, что это связано с новыми правилами перевода пенсионных накоплений, вступившими в силу с января.
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