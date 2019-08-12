В ПФР не согласились с данными о провальной кампании по переводу накоплений

"Напротив, показатели переходной кампании этого года говорят о том, что число заявлений о досрочной смене фонда сократилось в разы, соответственно, уменьшились и потери получаемого гражданами инвестдохода", - ответили в ПФР на вопрос о том, можно ли оценивать кампанию по переводу пенсионных накоплений в 2019 году как "провальную".