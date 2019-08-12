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РИА Новости

Жена экс-посла Грузии в России потребовала 30% телекомпании "Рустави 2"

13:51, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 авг – РИА Новости. Ия Кицмаришвили, супруга умершего учредителя "Рустави 2" и экс-посла Грузии в России Эроси Кицмаришвили, заявила, что подала в суд с требованием отдать ей 30% телекомпании.
"Я, как правонаследница Эроси, имею все правовые и моральные права потребовать вернуть принадлежащие ему 30% телекомпании. Эта тяжба началась еще в 2009 году... Эроси спорил с Халваши в связи с долями телекомпании", - заявила она журналистам.
Здание телекомпании Рустави 2
Вчера, 12:35РИА Новости
Новый владелец телеканала "Рустави 2" объявил о его продаже
Скандалы вокруг телекомпании "Рустави 2" не прекращается в Грузии уже более месяца. Сначала общественное возмущение вызвало выступление известного телеведущего Георгия Габуния в прямом эфире, во время которого оскорбил российского президента на русском языке. Его действие осудили представители всех грузинских властей и обычные граждане. Тогдашний гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию, или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.
Экс-директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
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Экс-директора "Рустави 2" обвинили по делу о злоупотреблении полномочиями
При этом ранее в понедельник Халваши сообщил, что у телекомпании обнаружились долги в размере более 24 миллионов долларов, поэтому он ее продает. Халваши готов продать телекомпанию всем, кроме экс-президента Михаила Саакашвили.
В 2004–2007 годы Кицмаришвили был послом по особым поручениям Грузии в ООН, а в 2008 году - послом Грузии в России. Затем ушел в оппозицию, был основателем и политическим секретарем "Грузинской партии" (2011-2012 годы), лидером которой является экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Кицмаришвили был кандидатом на пост мэра Рустави на выборах в органы местного самоуправления, которые прошли 15 июня 2014 года, и проиграл в первом туре.
Тело Кицмаришвили обнаружили 15 июля 2014 года в его машине в подземном гараже на проспекте Илии Чавчавадзев в Тбилиси. Уголовное дело по факту гибели Кицмаришвили было возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Прокуратура постановила, что он совершил самоубийство, предположительно, из-за долгов.
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
18 июля, 19:50Радио
Уволенный директор "Рустави 2" требует отступные
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Эроси КицмаришвилиИраклий ОкруашвилиМихаил СаакашвилиРоссияТбилисиГрузияВ мире
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