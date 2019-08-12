Путин оценил работу Аксенова на посту главы Крыма

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Глава государства в Крыму провел встречу с руководителем республики, который проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе, сообщает сайт Кремля.

"Вы работаете эффективно, я знаю. Давайте поговорим по текущим вопросам более подробно", - сказал Путин в ответ на общую характеристику обстановки в Крыму в различных сферах.

"В общем, конечно, есть как успехи, так и недоработки. Но считаю, Владимир Владимирович, стараемся не подводить вас, крымчан. В данном случае Крым двигается вперёд. Все рады, я уверен, и ценят то, что мы вернулись на историческую родину", - сообщил Аксенов.

В частности, по словам главы Крыма, благодаря федеральной поддержке и республиканскому бюджету полуостров по сельскому хозяйству продвинулся значительно вперёд. Он заявил, что "республика закрывает свои потребности в полном объёме, чего никогда не было при Украине".

"Нам за пять лет по вашему поручению было выделено более 11 миллиардов рублей по сельскому хозяйству. Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине – практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение", - сообщил Аксенов.

Он отметил, что крымские власти продолжают работу и в сфере ЖКХ, которая пока является одним из отстающих направлений, а также совместно с федеральными ведомствами реализуют проект по нормализации мусорной реформы.

"По жилищно-коммунальному хозяйству мы работаем непосредственно с федеральным центром в части внесения небольших изменений и предложений, как реализовать проект по нормализации мусорной реформы. У нас процесс идёт, на самом деле, у нас тарифы, наверное, одни из самых низких по стране сегодня: 50 рублей для города на человека и 40 рублей для сельской местности", - доложил Аксенов.

При этом он сообщил, что высокие тарифы за вывоз мусора существуют в Ялте и Алуште: 129 рублей и 97 рублей соответственно.