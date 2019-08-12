В Португалии началась бессрочная забастовка водителей бензовозов

МАДРИД, 12 авг - РИА Новости. Португальские водители бензовозов и других опасных грузов начали в понедельник бессрочную забастовку, которая может создать большие проблемы на заправках в разгар туристического сезона.

Еще накануне на заправках не только Португалии, но и в приграничных районах Испании выстроились длинные очереди, сообщает испанский телеканал 24 Horas. Наиболее сложная ситуация сложилась в туристическом регионе Алгарви, где многие заправки еще в воскресенье остались без топлива.

Главная цель бастующих - добиться повышения зарплат.

Чтобы смягчить последствия забастовки, власти страны ввели ограничительные меры, установив максимальный объем заправляемого топлива - 25 литров бензина или дизеля для обычных транспортных средств. Критически важные секторы - аэропорты, порты, пожарные, службы безопасности и медики - должны быть обеспечены топливом на 100%, общественный транспорт - на 75%, остальные граждане - минимум на 50%.

Правительство Антониу Кошты объявило чрезвычайную ситуацию в области энергетики минимум до 21 августа.

Некоторые бастующие заявили, что введенные властями ограничения нарушают их право на забастовку и заявили, что будут их игнорировать, пишет испанская газета El Mundo.