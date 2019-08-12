В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона, сообщается на Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона, сообщается на сайте ведомства.

"По нормативам, потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона. При этом, по итогам проведенных исследований, фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков – 13%, у более старших детей 12%", - говорится в сообщении.

Добавленный сахар – это тот, что "привносится в любое блюдо или продукт дополнительно к тому количеству, что содержится в нём исходно", уточнили в пресс-службе. Детям рекомендуется есть сладкое только после плотного завтрака, отметили в Роспотребнадзоре. К продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками относятся готовые завтраки, десерты, нектары, натуральные соки и мёд.