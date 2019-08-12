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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей

13:41, 12 августа 2019
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© Depositphotos / KzenonКапкейки
Капкейки
© Depositphotos / Kzenon
Капкейки. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона, сообщается на сайте ведомства.
"По нормативам, потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона. При этом, по итогам проведенных исследований, фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков – 13%, у более старших детей 12%", - говорится в сообщении.
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Добавленный сахар – это тот, что "привносится в любое блюдо или продукт дополнительно к тому количеству, что содержится в нём исходно", уточнили в пресс-службе. Детям рекомендуется есть сладкое только после плотного завтрака, отметили в Роспотребнадзоре. К продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками относятся готовые завтраки, десерты, нектары, натуральные соки и мёд.
"При выборе продукции Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку продукции, где указано содержание сахара, так как содержание сахара зависит как от торговой марки продукта, так и от процесса изготовления сухих завтраков", - добавили в ведомстве.
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