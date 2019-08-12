Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
"Валентин Иосифович чувствует себя хорошо, давление тоже хорошее, но речь о выписке еще не идет, нет, не торопимся", — сообщила собеседница агентства.
О госпитализации Гафта стало известно 7 августа. По информации СМИ, у актера случился инсульт.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые появился в кино в 1956 году — в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли картины "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".
С 1970-х актер служит в театре "Современник", там же состоялся его режиссерский дебют. В 1984 году Гафт получил звание народного артиста РСФСР.