Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Сарове

В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

"Прошу Вас передать мои слова искреннего сочувствия тем, кто потерял в результате трагедии родных и близких. Нижегородская митрополия Русской православной церкви, со своей стороны, готова оказать необходимую духовную помощь и поддержку семьям погибших, а также всем людям, которые сейчас нуждаются в особой заботе и внимании", - говорится в письме патриарха к директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову, которое было опубликовано в понедельник на официальном сайте Московской патриархии.