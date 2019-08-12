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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Сарове

13:39, 12 августа 2019
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© REUTERS / Sergei YakovlevВывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
© REUTERS / Sergei Yakovlev
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Патриарх Кирилл передал слова сочувствия семьям погибших при ЧП в Архангельской области сотрудников Саровского ядерного центра.
В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
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"Прошу Вас передать мои слова искреннего сочувствия тем, кто потерял в результате трагедии родных и близких. Нижегородская митрополия Русской православной церкви, со своей стороны, готова оказать необходимую духовную помощь и поддержку семьям погибших, а также всем людям, которые сейчас нуждаются в особой заботе и внимании", - говорится в письме патриарха к директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову, которое было опубликовано в понедельник на официальном сайте Московской патриархии.
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Религия и мировоззрениеВзрыв на полигоне под АрхангельскомСаровский ядерный центрПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РосатомАрхангельская областьПроисшествия
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