Президент Афганистана помиловал 35 заключенных талибов

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан", находившихся в тюрьме Национального управления безопасности Афганистана, освобождены по указу президента Ашрафа Гани, передает агентство Не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан", находившихся в тюрьме Национального управления безопасности Афганистана, освобождены по указу президента Ашрафа Гани, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление ведомства.

Указ о помиловании был подписан в честь праздника "Ид аль-Адха" (Курбан-байрам). Заключенные были освобождены в качестве жеста доброй воли "для содействия продвижению перемирия". Как сообщает ведомство, освобождение заключенных служит ярким примером готовности правительства решать вопросы мира и окончания конфликта.

Национальное управление безопасности Афганистана настоятельно призвало освобожденных талибов отказаться от взаимодействия с "врагами мира и стабильности в стране", отмечает агентство.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.