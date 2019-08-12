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РИА Новости

Президент Афганистана помиловал 35 заключенных талибов

13:35, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан", находившихся в тюрьме Национального управления безопасности Афганистана, освобождены по указу президента Ашрафа Гани, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление ведомства.
Указ о помиловании был подписан в честь праздника "Ид аль-Адха" (Курбан-байрам). Заключенные были освобождены в качестве жеста доброй воли "для содействия продвижению перемирия". Как сообщает ведомство, освобождение заключенных служит ярким примером готовности правительства решать вопросы мира и окончания конфликта.
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Национальное управление безопасности Афганистана настоятельно призвало освобожденных талибов отказаться от взаимодействия с "врагами мира и стабильности в стране", отмечает агентство.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
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