В Швейцарии из-за наводнения пропали без вести два человека

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии, автомобиль, в котором они находились, унес паводок, сообщает радиотелекомпания Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии, автомобиль, в котором они находились, унес паводок, сообщает радиотелекомпания RTS

Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером штормом.

Машину с людьми унес вышедший из берегов приток Роны в коммуне Шамозон. Пустой автомобиль был обнаружен в понедельник утром. Поиски пропавших продолжаются.

Пропавшая девочка приехала в Швейцарию на каникулы из Франции. Ее мать спаслась, поскольку находилась вне автомобиля, когда его унес поток.

Ряд дорог в кантоне остаются перекрытыми для движения из-за схода оползней.